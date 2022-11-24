Голикова обнаружила на 118 тысяч безработных меньше, чем в начале марта

Вице-премьер Татьяна Голикова провела 24 ноября очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию на рынке труда, известила пресс-служба кабинета министров. По утверждению чиновницы, количество безработных в России выросло за неделю, но все равно сократилось с начала весны.

"Численность зарегистрированных безработных за неделю увеличилась на 617 человек и составила 564 тысячи граждан. Это на 118 тысяч человек меньше, чем на 1 марта", — поведала Голикова участникам заседания.

Также вице-премьер заявила о снижении за неделю количества работников в режиме простоя (с 76,6 тысячи до 76,3 тысячи человек) и в режиме неполного трудового дня или недели (соответственно с 84,1 тысячи до 81 тысячи человек).

Для поддержки рынка труда в условиях санкций были также приняты меры по сохранению трудовых коллективов и обеспечению занятости, добавила Голикова. Речь идет о профессиональном обучении работников промышленных предприятий, организации общественных и временных работ, а заодно о попытках стимулировать работодателей нанимать определенные категории россиян.