Комитет по природопользованию рассказал о первом протоколе за незаконный сброс отходов с самосвала

В Колпинском районе сотрудники полиции задержали водителя самосвала за несанкционированный сброс отходов грунта, рассказала 24 ноября пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Как сообщается, шофер стал первым нарушителем, в отношении которого комитет рассмотрел протокол о засорении окружающей среды с использованием грузовых транспортных средств (ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ).

"В июле 2022 года в силу вступили новые нормы, согласно которым штрафы за такое правонарушение возросли — теперь для физических лиц они составляют от 40 до 50 тысяч рублей. Ранее сумма такого взыскания составляла от двух до трех тысяч рублей", — уточнили в Смольном.

Против водителя были составлены протоколы о засорении окружающей среды и о нарушении требований транспортировки отходов, выполнявшейся без надлежащим образом оформленных документов. При рассмотрении дела нарушитель сообщил, что до задержания полицейскими успел выполнить два рейса. Его машина была отправлена на штрафстоянку, получить ее обратно он сможет лишь после вступления в законную силу постановления об административном правонарушении.

В комитете по природопользованию отметили усилившуюся в этом году активность полицейских при задержании нарушителей природоохранного законодательства. В 2022 году они предоставили на рассмотрение комитета 243 протокола, в то время как годом ранее — только 121 протокол.