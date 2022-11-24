Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения сериалу из-за оскорбления чувств верующих

Министерство культуры оставило российский сериал "Монастырь" без выдачи прокатного удостоверения, сообщил "Интерфакс" 24 ноября. Причиной отказа в министерстве указали то, что сериал якобы оскорбляет религиозные чувства верующих.

""Министерство культуры РФ приняло решение об отказе ООО "Кинокомпания ЛУНАПАРК" в выдаче прокатного удостоверения на сериал "Монастырь".<...> Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих", — цитирует заявление министерства информагентство.

В Минкульте также указали на то, что передали материалы по сериалу в Русскую православную церковь для составления экспертной оценки.

"В РПЦ отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии", — присовокупили в министерстве.

Сериал "Монастырь" выпущен в 2022 году, он рассказывает о девушке, спрятавшейся от людей в православной обители. Главные роли сыграли Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский, режиссером выступил Александр Молочников. Сериал доступен на платформе "Кинопоиск", к настоящему моменту в свет вышли два эпизода из шести.