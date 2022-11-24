ЗакС может разрешить нестационарную торговлю без проведения торгов

Комиссия петербургского парламента по промышленности, экономике и предпринимательству рекомендовала депутатам поменять законодательство, регулирующее деятельность нестационарных торговых объектов (НТО), передает пресс-служба ЗакСа.

Как отметила зампред КИО Мария Мельникова, на сегодняшний день в проигрышном положении находится определенная часть бизнесменов. Речь идет о тех, кто желает на общих со всеми основаниях продлить договор на размещение НТО, но чья локация оказывается исключена из утвержденной схемы размещения НТО. Такое, в частности, бывает при ремонте инженерных коммуникаций.

Для подобных случаев, по мнению Мельниковой, нужно узаконить предоставление добросовестным предпринимателям альтернативных мест для торговых точек, причем без проведения процедуры торгов.

"Это позволит предпринимателям продлить свой договор на новом месте и на тот же срок", - рассудила чиновница.

Схему размещения НТО разрабатывает комитет по промышленной политике, а договоры с коммерсантами на использование того или иного места заключает КИО.