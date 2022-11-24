"Скоро наши солдаты будут ходить в медвежьих шкурах": В ЗакСе выслушали производителей одежды

Эмоциональная встреча с производителями одежды состоялась в Мариинском дворце. Они пришли в ЗакС, чтобы поделиться своими страхами. Предприниматели боятся, что введение обязательной маркировки скажется на затратах и создаст трудности при продаже товаров. Последствия окажутся ощутимы для всего рынка. Депутатов призывали подумать хотя бы о солдатах.

Проблему маркировки одежды обсудили 24 ноября на заседании комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания Петербурга. Новое требование к ряду элементов гардероба стало действовать с 2021 года, после принятия Государственной думой соответствующего закона. Летом 2022 года в Минпромторге, отвечающем за правила маркировки, заявили, что намерены расширить перечень одежды и аксессуаров.

Это может нанести большой удар бизнесу, считают выступившие в ЗакСе Петербурга предприниматели. Генеральный директор Lady Sharm Ирина Миронова в своем докладе рассказала депутатам, что пока их компания обязана маркировать 18% своих товаров. Уже это повлекло дополнительные траты в размере более 4 млн рублей - основная часть средств ушла на трудоустройство новых сотрудников, которые занялись только маркировкой, сказала Миронова.

Она добавила, что из-за новых правил их компания потеряла 23% партнеров, ранее закупавших продукцию оптом. Средний и малый бизнес не готов вкладываться в налаживание работы этой системы. Миронова отметила, что цель введения новых правил - вывести бизнес из серой зоны, а покупателям же маркировка не нужна.

⁃ Мы не нашли в своей розничной сети из 30 магазинов ни одного покупателя, который пользуется [информацией из маркировки]. Когда я сканирую код, я вижу производителя и конечного продавца, никто не видит середину. То есть для покупателя это практически не информативная система, - заявила Миронова.

Она добавила, что государству стоит компенсировать компаниям расходы на переход к новой системе, если отчисление налогов после введения маркировки выросло. Тогда это будут партнерские отношения, считает предпринимательница.

Еще одна озвученная проблема - сложная сеть передачи данных. Если у одной из сторон проблемы с программой, то товар продать невозможно, рассказала Миронова. Продавец на кассе не имеет право выдать оплаченный товар покупателю, если тот не прошел через систему.

⁃ Если это будет 100% маркировка товаров при сегодняшней системе, мы в ужасе, - сказала Миронова. - Мы хотим поддерживать малый бизнес, мы хотим развивать большой бизнес, мы хотим импортозамещения - ничему этому маркировка не способствует.

Предпринимательница предложила отменить обязательную маркировку одежды. Если это сделать невозможно, то не стоит вводить ее для всего текстиля, считает Миронова.

Другие представители бизнеса, присутствовавшие на заседании, тоже высказались негативно об обязательной маркировке одежды. В частности, выступил представитель Межрегионального профсоюза работников предприятий малого и среднего бизнеса "Наше право" Игорь Коренков.

На фото - Игорь Коренков

⁃ Это каждый должен сделать описание, отправить, потом [определяется] правильно это или не правильно, потом все зависает… Это сделало легкую промышленность - швейную - просто невозможной. <…> С 1 июля обязательная маркировка всех товаров. Когда это введут, никто легально не сможет ничего шить, - заявил представитель профсоюза.

Коснулись на встрече и проблемы сертифицирования тканей и одежды. Дизайнер и владельца четырёх брендов Екатерина Андержанова в своем выступлении заявила, что эти документы вообще не нужны. Депутаты от "Единой России" Елена Киселева и Наталия Астахова с ней не согласились. По мнению парламентариев, для детской одежды сертификаты необходимы, чтобы были только качественные товары.

- У меня впечатление: нет сертификата, и вместо трикотажа получите ацетат, - сказала Киселева.

Андержанова спорить не стала, а начала рассказывать, с какими трудностями и объемами затрат сталкивается компания для следования законодательству:

- На одну ткань - один сертификат. Если у жакета или пиджака есть ткань шерстяная, вставки из замши, подклад такой-то - нам нужно иметь три сертификата на один пиджак. Три. Это баснословные деньги.

Дизайнер сказала, что компания сама получает сертификаты на ткани. Это возмутило сидевшую в зале директора Союза производителей изделий легкой промышленности Светлану Молчанову:

- Цена сертификации уже вложена в цену ткани. И все получают те ткани, где есть сертификация.

Молчанова вышла к микрофону и добавила, что все полотна завозят в Россию или производят в стране с сертификатами. Если их нет, то изделие - "левое", заявила директор Союза. Андержанова с ней не согласилась:

- Это ткани китайского и европейского производства. Мы покупаем ткани без сертификации у абсолютно легальных фирм. Они известные, большие, крупные представители фабрик…

- А как они сюда попадают? - поинтересовалась председатель комиссии и депутат от КПРФ Ирина Иванова.

Андержанова внятно на вопрос не ответила, но заявила, что ткани сертифицируются. Она добавила, что для продажи готовых товаров компании тоже надо делать на них документы. У Андержановой и Молчановой стал завязываться новый спор по терминологии, но Иванова их прервала и передала слово другим участникам.

Свое мнение решил высказать Коренков. Он заявил, что в России не осталось производителей тканей после введения сертификации. По словам представителя профсоюза, скоро не из чего будет шить одежду:

⁃ Скоро наши солдаты будут ходить в медвежьих шкурах, потому что не будет уже из чего шить.

Коренков добавил, что в России уже якобы не производят даже ниток. С ним согласились не все, но дискуссия не развернулась - Иванова попросила участников встречи "прекратить базар". Депутаты остались недовольны эмоциональностью предпринимателей, которые говорили с места или не могли четко сформулировать свои предложения.

Иванова предложила представителям бизнеса направить ей на почту материалы с их пожеланиями. Обсудить проблему маркировки и сертификации она намерена на совещании с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле. Планируют депутаты и обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину, когда получат от предпринимателей сформулированную позицию.

София Саттарова