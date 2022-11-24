Больше половины петербуржцев привились от гриппа

Вакцинацию от гриппа в Петербурге прошли более половины его жителей, о чем сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. В абсолютных цифрах показатель составил 2,8 млн человек (52%). В их число вошло более 460 тысяч несовершеннолетних.

Между тем, за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 2,9%. Среди циркулирующих респираторных инфекций доминируют РС вирусы, бокавирус, риновирусы, вирусы парагриппа и метапневмовирусы.

Нынешней осенью в планы городских чиновников входило привить от гриппа 3,25 млн петербуржцев, что составляет 60% от всего населения.