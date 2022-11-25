Росавиация в очередной раз пролонгировала запрет на полёты в часть южных аэропортов страны

Росавиация вновь пролонгировала действие ограничений на полёты в одиннадцать аэропортов центральной и южной частей страны, информирует пресс-служба инстанции. На этот раз запрет продлится до 3 декабря.

Граждане не смогут добраться на самолёте до таких городов, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Остальные российские аэродромы работают в привычном режиме.

Напомним, что режим ограничений полётов впервые ввели 24 февраля - в день, когда Россия начала проводить военную спецоперацию на Украине. Объявление систематически преподносится чиновниками как "временное ограничение".