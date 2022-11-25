Треть петербуржцев с нелюбовью относятся к своей работе

Сервис по поиску работы HeadHunter провёл опрос среди жителей Северной столицы и узнал, какое количество из них с уважением относится к своей трудовой деятельности, а какое – нет. Результаты исследования приводит пресс-служба компании.

Так, согласно опросу, утвердительно на вопрос о любви к своей работе ответили 37% респондентов, тогда как обратного мнения придерживаются 35%. В среднем по России эти показатели держатся на отметках 39% и 36% соответственно. Ещё 28% затруднились конкретизировать свои чувства относительно места трудоустройства.

Примечательно, что отношение россиян к своей профессиональной деятельности меняется с возрастом: если среди участников исследования в возрасте 18-24 лет свою работу любят 33%, то в возрасте старше 55 лет таких уже 64%.

Кроме того, опрос показал, что 54% петербуржцев уверены, что трудиться на нелюбимой работе неправильно. Отличного мнения придерживаются 35%, допуская, что это нормально.

"Несмотря на это, большинство жителей Петербурга при определенных обстоятельствах готовы трудиться и на нелюбимой работе – лишь 18% сообщили, что такой вариант для них однозначно неприемлем ни при каких условиях. Среди остальных вариантов (респонденты могли выбрать несколько) 43% готовы согласиться на нелюбимую работу, если будет хорошая зарплата, еще 41% пойдут на нелюбимую работу, если не будет выбора", – подвели итоги под исследованием в HeadHunter.