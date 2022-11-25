Депутаты ЗакСа обсудили свои новые значки

Петербургские парламентарии собираются обзавестись новыми нагрудными знаками. Их дизайн обсудили на очередном заседании комитета по законодательству ЗакСа 25 ноября.

С инициативой выпустить значки нового дизайна выступили руководители всех парламентских фракций. Комитет идею поддержал, хотя к проекту были и замечания.

На новых знаках, помимо прочего, будет указан VII созыв парламента. Принять проект Ольга Герасина из "Новых людей" предложила немного поправить расположение слов. К ее мнению пообещали прислушаться. Единоросс Владимир Носов удивился, что номер созыва решили написать римской цифрой.

- А какой надо? Арабской вязью? - уточнил у него Александр Рассудов из КПРФ.

- Обычные цифры, которые есть у нас, математические, - объяснил Носов.

- Вы исходите из того, что арабские страны по большей части дружеские? - вмешался председатель комитета Всеволод Беликов ("Единая Россия").

- Мы пишем какими цифрами-то обычно математические формулы? - продолжил объяснять Носов.

Рассудов в шутку предложил написать слова на старославянском.

- Тогда весь текст надо делать через ять, - поддержал его Беликов.

- Через ять - однозначно, - согласился Рассудов.

Однако Носов продолжал стоять на своем. Он поинтересовался, смогут ли написать на значке римской цифрой номер сорокового созыва, когда настанет время.

- Вы что у нас Конрад Маклауд что ли? Бессмертный? - удивился Рассудов.

Проект постановления о новых нагрудных знаках ЗакС планирует принять до конца года.