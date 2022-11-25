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Новости 11:37

Депутаты ЗакСа обсудили свои новые значки

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа обсудили свои новые значки

Петербургские парламентарии собираются обзавестись новыми нагрудными знаками. Их дизайн обсудили на очередном заседании комитета по законодательству ЗакСа 25 ноября.

С инициативой выпустить значки нового дизайна выступили руководители всех парламентских фракций. Комитет идею поддержал, хотя к проекту были и замечания.

На новых знаках, помимо прочего, будет указан VII созыв парламента. Принять проект  Ольга Герасина из "Новых людей" предложила немного поправить расположение слов. К ее мнению пообещали прислушаться. Единоросс Владимир Носов удивился, что номер созыва решили написать римской цифрой.

- А какой надо? Арабской вязью? - уточнил у него Александр Рассудов из КПРФ.

- Обычные цифры, которые есть у нас, математические, - объяснил Носов.

- Вы исходите из того, что арабские страны по большей части дружеские? - вмешался председатель комитета Всеволод Беликов ("Единая Россия").

- Мы пишем какими цифрами-то обычно математические формулы? - продолжил объяснять Носов.

Рассудов в шутку предложил написать слова на старославянском.

- Тогда весь текст надо делать через ять, - поддержал его Беликов.

- Через ять - однозначно, - согласился Рассудов. 

Однако Носов продолжал стоять на своем. Он поинтересовался, смогут ли написать на значке римской цифрой номер сорокового созыва, когда настанет время.

- Вы что у нас Конрад Маклауд что ли? Бессмертный? - удивился Рассудов. 

Проект постановления о новых нагрудных знаках ЗакС планирует принять до конца года.


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