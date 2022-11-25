До 2030 года в Петербурге планируют обустроить до 300 км велодорог

В текущем году Центр управления парковками Петербурга известил об обустройстве свыше 9 км велодорожек. На период до 2030 года их общую протяженность планируется увеличить до 300 км, информирует пресс-служба Смольного.

С 2023 по 2024 год власти заявили о готовности проложить 17 км веломаршрутов. Они пролягут в Московском, Фрунзенском, Красносельском, Кировском, Приморском, Калининском и Невском районах. Кроме того, в ходе реализации программы "Твой бюджет" в 2023 году у станции метро "Старая Деревня" появится парковка для велосипедов.

Намерения властей по данному вопросу прокомментировал петербургский градоначальник Александр Беглов.

"В вопросах благоустройства и создания комфортной городской среды особенно важно учитывать пожелания петербуржцев. Наши горожане решают, что нужно построить в квартале или микрорайоне, где они проживают, – велосипедную дорожку, новое общественное пространство, детскую или спортивную площадку", - высказался губернатор.