"Не более 100 рублей в сутки": Корабельников рассказал, как будет взиматься курортный сбор в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников поведал о том, как в городе в рамках эксперимента будет введён курортный сбор, а также рассказал о его деталях. Сообщение приведено в Telegram-канале чиновника.

Корабельников напомнил, что немногим ранее Государственная дума приняла закон о включении Северной столицы в эксперимент по взиманию курортного сбора. За помощь по данному вопросу вице-губернатор поблагодарил сенаторов Валентину Матвиенко и Андрея Кутепова.

Согласно закону, для Петербурга устанавливается ряд положений:

платить сбор будут лица старше 18 лет, которые будут проживать в городских отелях и хостелах на протяжении более двух суток (кроме льготников);

сумма сбора составит "не более 100 рублей в сутки", однако влиять на базовую ставку может время года и время пребывания в городе;

собранные средства подлежат обособлению в специальном бюджетном фонде и могут расходоваться исключительно на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

Резюмируя, Корабельников уточнил, что пока что власти не определились со временем, когда курортный сбор будет введён в городе на Неве.

"Вопрос тонкий и, очевидно, требует широкого обсуждения с обязательным привлечением отраслевых экспертов. То же самое касается "настроек" сбора", - заключил чиновник.

Напомним, закон о курортном сборе был принят летом 2017 года. Его распространили на Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. На сегодняшний день он действует в экспериментальном режиме.