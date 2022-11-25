Одну из двух в России глав района от "Яблока" упразднили с должности в Псковской области

В России лишилась должности одна из двух районных глав, представлявших партию "Яблоко": свой пост вынуждена покинуть Светлана Василькова, руководившая Пустошкинским районом Псковской области, рассказал политик Лев Шлосберг изданию "7х7".

В должность Василькова вступила в 2019 году. Псковские "яблочники" полагают, что ситуация произошла, так как местные депутаты "Единой России" и ЛДПР "не смогли ужиться с честной главой района". Как итог, днём ранее за её отставку проголосовали 11 депутатов совета Пустошкинского района, трое — против, один воздержался.

По мнению парламентариев, Василькова якобы неудовлетворительно работала, однако что именно их не устраивало - не конкретизировалось.

Следует отметить, что при Васильковой Пустошкинский район поднялся с 12-го на 8-е место в рейтинге муниципалитетов Псковской области.

Будучи главой, она активно противодействовала коррупции в районе, "прерывая пищевые цепочки" местным политикам, уверены в "Яблоке". Решение о снятии Василькова обжалует в суде.

"Вчера на сессии я сказала в своём выступлении и подтверждаю сейчас, что решение Собрания депутатов об удалении меня в отставку принято с грубыми нарушениями федерального закона и будет оспорено мной в суде. Заявление будет подано в суд на будущей неделе", - рассказала Василькова.

Таким образом, на сегодняшний день в России осталась одна действующая глава исполнительной власти от "Яблока" - София Пугачева, которая, как и Василькова, трудится в Псковской области, в должности руководительницы Новоржевского района.

Фото: Светлана Василькова / "ВКонтакте"