Кудрин может перейти из Счетной палаты в "Яндекс" до конца года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин может сменить нынешнее место работы на пост в IT-компании "Яндекс", сообщило 25 ноября ТАСС со ссылкой на собственный источник. Эту же информацию поведал конфидент РИА "Новости".

По информации ТАСС, решение о переходе Кудрина принято и может быть формализовано до середины декабря. "Процедура будет проведена по закону и в интересах и государства, и компании. Фактически решение уже принято, а формализовано оно может быть 30 ноября или 14 декабря, когда Совет Федерации проведет пленарные заседания", — приводит агентство слова своего собеседника.

РИА "Новости" добавляет, что перед этим чиновник должен покинуть свой пост.

Ранее Telegram-канал The Bell сообщил о том, что в ночь на пятницу Кудрин встречался с президентом Владимиром Путиным и утвердил схему раздела активов "Яндекса". Среди договоренностей упоминалось создание для российского "Яндекса" новой материнской компании и появление у него новых акционеров, включая структуры бизнесмена Владимира Потанина. Сам Кудрин, по данным журналистов, должен будет возглавить новую управляющую структуру "Яндекса".

Фото: Telegram-канал Алексея Кудрина