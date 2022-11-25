Путин: В интернете вообще ничему нельзя доверять

Президент России Владимир Путин 25 ноября встретился с матерями участников специальной военной операции в своей резиденции в Ново-Огарево. Его приветственные слова транслировал телеканал "Россия 24".

Путин заявил, что хотел бы лично послушать оценки, мнения, идеи и предложения матерей. Он отметил, что руководство государства разделяет боль тех, кто потерял своих близких.

"Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете — там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак. Всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Информация — это тоже оружие борьбы. Информационные атаки — это один из достаточно эффективных видов борьбы", - отметил Путин.

Он также рассказал, что лично говорил по телефону с находящимися в зоне в СВО бойцами и те его звонков не ожидали.

Встреча прошла в закрытом формате. Слова матерей военнослужащих телеканалы не транслировали.

Фото: Kremlin.ru