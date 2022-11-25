Смольный намерен развернуть в Петербурге систему слежки за беспилотниками

Администрация Северной столицы собирается установить в городе в 2023 году систему мониторинга воздушного пространства. Соответствующий конкурс появился на портале госзаказа. Внимание на это обратила "Фонтанка".

На установку специального оборудования и приёмников связи Смольный готов потратить 94 млн рублей. Конкурс объявило Агентство внешнего транспорта, которое подведомственно комитету по транспорту.

Заявки от участников будут принимать до 6 декабря, аукцион пройдёт на следующий день.

Ранее входящее в концерн "Алмаз-Антей" НПО "Алмаз" и ООО "Флай Дрон" ("Ростех") заключили договор с комтрансом и комитетом по информатизации и связи Северной столицы по созданию системы мониторинга полётов беспилотников, которая упростит доступ дронов в воздушное пространство города.