Путин поручил до 2024 года создать госресурс для актуализации данных воинского учёта

В пятницу, 25 ноября, президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому в период до 2024 года должна быть создана единая информационная платформа, содержащая актуальные документы воинского учёта. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

"В целях повышения эффективности деятельности по ведению воинского учёта постановляю Минцифры РФ и ФНС при участии Минобороны РФ до 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета", — гласит выдержка из указа.

В единый госресурс будут внесены россияне, состоящие на воинском учёте, а также лица, не состоящие, но которые обязаны были на него встать, не пребывая при этом в запасе. Исключение составят граждане в звании офицеров и пребывающие в запасе СВР и ФСБ РФ.

Документ обретает легитимную силу со дня его подписания.