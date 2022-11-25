РБК: "Единая Россия" может отказаться от проведения съезда в этом году

Традиционный съезд "Единой России" может не состояться в 2022 году, сообщил 25 ноября РБК со ссылкой на трех членов партии. В администрации президента изданию объяснили решение тем, что сейчас не время для подобных мероприятий. Близкий к Кремлю источник дополнил это утверждение словами, что сейчас "партия не готова предложить стратегическую повестку".

Согласно уставу, "Единая Россия" должна проводить съезд один раз в год, о созыве объявляет генсовет партии или его президиум. При этом само решение "принимается не менее чем за один месяц до дня его проведения". До сих пор известий о созыве съезда партии в этом году не было.

Как отмечает РБК, в истории "Единой России" уже был случай, когда партия отказалась от проведения ежегодного съезда. Однако это было в 2020 году, когда в связи с пандемией коронавируса было запрещено проведение публичных мероприятий.

Отказ от проведения съезда стал бы нарушением устава партии, указал электоральный юрист Евгений Порошин. При этом эксперт скептически высказался о возможности применения к партии серьезных санкций Минюста за это. По его словам, ведомство может вынести предупреждение, за неисполнение которого "может последовать иск о приостановлении [деятельности партии], но в случае с "Единой Россией" такая вероятность ничтожна".