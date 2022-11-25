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Новости 18:54

Прочность готовящегося к открытию Биржевого моста протестировали не танки, но строительная техника

фото ЗакС политика Прочность готовящегося к открытию Биржевого моста протестировали не танки, но строительная техника

В ближайшее время в Северной столице должны запустить движение по отремонтированному Биржевому мосту: перед этим специалисты проводят все необходимые тестирования для определения прочности конструкций, пишет "Деловой Петербург".

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры в разговоре с изданием рассказали, что по аналогии с прошлыми годами в этот раз по переправе проехалась тяжеловесная строительная техника, что стало своего рода традицией.

"В 1965 году мост Александра Невского испытывали с помощью танков. Сегодня было то же самое, только вместо военной техники использовались самосвалы", — отчитались в КРТИ.

Открытие движения по Биржевому мосту должно состояться, согласно ранее озвученным планам, 30 ноября. Эту информацию подтвердили в CПб ГБУ "Мостотрест".


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