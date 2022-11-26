Петербургскую тюрьму "Кресты" передадут "Дом.РФ" и пустят с молотка

Расположенную в Петербурге тюрьму "Кресты", а также участок земли под зданиями на Арсенальной набережной решили передать госкорпорации "Дом.РФ" и пустить с молотка, передаёт РБК. На данный момент бывший следственный изолятор подведомственен ФСИН.

В общей сложности на торги выставят 4,2 гектара земли и два здания совокупной площадью 164 тысячи кв. метров. Сотрудники "Дом.РФ" уже приступили к работам по приёму объекта, которые предполагают изучение инфраструктуры "Крестов" и анализ технической документации.

Отметим, что на информацию РБК пока никак не отреагировали в Росимуществе и ФСИН.

На аукцион выставят самый крупный участок (3,9 га), который перейдёт к "Дом.РФ". Оставшиеся 0,3 га, где находятся здания общежитий для надзирателей, останется за региональным управлением ФСИН. РБК сообщает также, что 80% прибыли от продажи перечислят федеральному автономному учреждению "Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы", которое также является подведомственным ФСИН.

Указывается, что перед началом торгов "Дом.РФ" планирует обсудить продажу "Крестов" с различными инстанциями, а также поинтересоваться мнением жителей Петербурга о дальнейшей судьбе тюрьмы.

"Мы планируем провести консультации с администрацией Санкт-Петербурга, экспертами, жителями города и потенциальными инвесторами, которые обладают компетенцией работы с уникальными архитектурными и историческими объектами. Чтобы территория получила новые, востребованные функции и вернулась в городскую жизнь, оставаясь частью туристической инфраструктуры", — отчитались в пресс-службе "Дом.РФ".

Напомним, знаменитую петербургскую тюрьму "Кресты" из красного кирпича возвели в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко.