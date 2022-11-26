В Петербурге по делу о мошенничестве с недвижимостью на 36 млн рублей будут судить семерых человек

Смольнинский райсуд Петербурга изучит уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью, расследование которого завершили в региональном управлении МВД. Перед Фемидой предстанут семеро участников организованной группы, которые обвиняются в переоформлении на себя пяти объектов недвижимости и получении дохода с их продажи на сумму 36 млн рублей.

По версии следствия, подсудимые действовали в период с 2016 по 2021 год. Они искали в Северной столице граждан, которые владели недвижимостью, но не проживали в ней. К примеру, по причине перманентного пребывания в психиатрической лечебнице.

В полиции отметили, что злоумышленники изготавливали фальшивые паспорта и документы, которые необходимы для переоформления недвижимости. После этого они подавали заявления на перерегистрацию чужого имущества на себя.

Поймать обвиняемых смогли после того, как ряд несоответствий в документах обнаружила сотрудница петербургского МФЦ.

После этого были задержаны шестеро мужчин и одна женщина. Всем — от 50 до 68 лет. Руководил преступным коллективом 62-летний экс-глава одной из региональных структур Росреестра.

"За время своей деятельности аферисты смогли переоформить на себя 5 объектов недвижимости, но успели продать только 3 из них добросовестным покупателям и получить доход в размере свыше 36 миллионов рублей. Общий ущерб от деятельности организованной группы составил около 50 миллионов рублей", — заключили в МВД.