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Выборы - 2022

Муниципал 14:28

Львов сложил полномочия депутата города Петергоф

фото ЗакС политика Львов сложил полномочия депутата города Петергоф

Местный совет города Петергофа лишил депутатского мандата Илью Львова, избравшегося от Партии Роста. Решение появилось на сайте муниципалитета 25 ноября. 

Львов сам написал заявление с просьбой лишить его депутатских полномочий. Оперативно связаться с бывшим депутатом ЗАКС.Ру не удалось.

В прошлом Львов состоял в партии ПарНаС и участвовал в движении "Демократический выбор", занимался общественной деятельностью. В 2021 году шел в депутаты ЗакСа от "Яблока", но проиграл выборы.

Еще в апреле депутатские полномочия сложил другой оппозиционный депутат из Петергофа Олег Кравцов. Он тоже избирался в местный совет от Партии Роста. Вместе со Львовым они представляли 3-й избирательный округ. В совете у округа осталось три депутата.


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