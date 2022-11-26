Львов сложил полномочия депутата города Петергоф

Местный совет города Петергофа лишил депутатского мандата Илью Львова, избравшегося от Партии Роста. Решение появилось на сайте муниципалитета 25 ноября.

Львов сам написал заявление с просьбой лишить его депутатских полномочий. Оперативно связаться с бывшим депутатом ЗАКС.Ру не удалось.

В прошлом Львов состоял в партии ПарНаС и участвовал в движении "Демократический выбор", занимался общественной деятельностью. В 2021 году шел в депутаты ЗакСа от "Яблока", но проиграл выборы.

Еще в апреле депутатские полномочия сложил другой оппозиционный депутат из Петергофа Олег Кравцов. Он тоже избирался в местный совет от Партии Роста. Вместе со Львовым они представляли 3-й избирательный округ. В совете у округа осталось три депутата.