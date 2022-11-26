Жителей Твери взволновала колонна военной техники с флагами Украины

Днём воскресенья, 26 ноября, жители Твери могли наблюдать весьма необычную картину: по улицам в центре города разъезжала военная техника, украшенная флагами Украины. Фотографиями и видео с мест событий поделились в том числе в паблике "Тверь ВКонтакте".

При этом администрация Твери ранее уведомляла жителей о том, что на набережной Степана Разина в течение дня будет перекрыто движение автотранспорта, так как там будут снимать кино.

Очевидцы, поинтересовавшиеся у присутствовавших рядом с техникой людей, что происходит, рассказали, что на набережной снимали отрывок из фильма "Музыкант".

Сервис "Билетный кинопрокатчик" пишет, что обозначенное кино будет посвящено военной спецоперации. Съёмки ленты субсидированы государством.

Фото: Игорь Рыбалкин / "Тверь ВКонтакте"