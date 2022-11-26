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Новости 17:11

В возрасте 64 лет умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей

фото ЗакС политика В возрасте 64 лет умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Умер руководитель Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей: дипломату было 64 года, информирует Sputnik Беларусь.

"Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", — известил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Причина смерти дипломата не уточняется.

В грядущий понедельник Макей должен был встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Владимир Макей родился 5 августа 1958 года в деревне Некрашевичи Гродненской области Белорусской ССР. Является выпускником Минского государственного педагогического института иностранных языков и Дипломатической академии МИД Австрии. На дипломатическую службу заступил в 1993 году, став замглавы службы государственного протокола белорусского МИД. После этого трудился в должностях представителя республики при Совете Европы, советника посольства во Франции, начальника управления общеевропейского сотрудничества МИД.

В течение восьми лет — с 2000 по 2008 год — являлся помощником Александра Лукашенко, после чего до 2012 года был главой администрации президента. Министерский пост получил 22 августа 2012 года.


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