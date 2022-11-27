ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:52

РБК: Срок работы устаревших свалок продлят на три года

фото ЗакС политика РБК: Срок работы устаревших свалок продлят на три года

Кабинет министров разработал законодательные поправки, согласно которым срок работы устаревших мусорных полигонов должны будут продлить на три года, до 2026 года, пишет РБК со ссылкой на подготовленный документ. Речь идет о свалках, которые появились до 2019 года.

Решение продиктовано тем, что в четверти российских регионов власти не смогли создать инфраструктуру, позволяющую открыть новые полигоны. Именно региональные чиновники попросили правительство предоставить им отсрочку.

По словам Марты Галичевой, которая представляет вице-премьера Викторию Абрамченко, повторять продление сроков работы свалок в правительстве не планируют.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости27 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама