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Новости 14:16

Петербургские поликлиники получат почти тысячу единиц новой техники

фото ЗакС политика Петербургские поликлиники получат почти тысячу единиц новой техники

До конца календарного года в петербургские поликлиники поставят 982 единиц медицинского оборудования, о чем сообщила пресс-служба Смольного. Кроме того, по итогам года ремонт должны будут провести в 82 учреждениях амбулаторного типа. На подавляющее большинство работ уже заключили контракты.

По словам вице-губернатора Олега Эргашева, меры принимаются в рамках политики, которая "приведёт к увеличению продолжительности жизни наших граждан, снижению смертности и увеличению естественного прироста населения".

Закупки производятся по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения". До 2025 года на нее потратят около 21 млрд рублей: более 10 млрд выделили и из федерального, и из регионального бюджетов.


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