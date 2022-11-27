Участников спецоперации везут на туристическом поезде до Великого Устюга

Россияне, мобилизованные для участия в военной спецоперации на Украине и прошедшие реабилитацию после боевых действий, получили возможность съездить на туристическом поезде по северо-западу страны. Маршрут пролег через Москву, Новгородскую, Архангельскую области и Карелию.

"Экскурсионный поезд проследует по пятидневному маршруту: Москва - Великий Новгород - горный парк "Рускеала" - Архангельск - Великий Устюг. 26 ноября в поездку отправились 227 человек, из которых 20 - участники специальной военной операции, 207 - члены семей военнослужащих, включая 106 детей. Самому маленькому ребенку - три месяца", - сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В конечной точке туристов познакомят с Дедом Морозом. Поезда с той же программой отправятся в ближайшие три уик-энда. Ожидается, что всего таким образом перевезут более тысячи военнослужащих и их детей. Путешественникам обещают питание в поезде и в городских кафетериях. Акция носит название "Своих не бросаем".