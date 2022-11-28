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Новости 9:28

Бастрыкин поручил разобраться с делом об отказе в предоставлении льготного жилья для пенсионерки-инвалида из Ленобласти

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил разобраться с делом об отказе в предоставлении льготного жилья для пенсионерки-инвалида из Ленобласти

Чиновники Всеволожского района Ленинградской области вычеркнули из льготной очереди пожилую пенсионерку-инвалида, проживавшую в доме 1900 года возведения, сообщили в Следственном комитете. Ранее в здании находились казармы, и оно считалось непригодным для проживания в нём.

Не проведя никаких ремонтных работ, чиновники присвоили жилым помещениям статус отдельных квартир, из-за чего обитатели дома лишились права на получение положенной им льготной недвижимости.

В ходе проведённой по данному вопросу процессуальной проверки, никаких нарушений выявлено не было, в связи с чем уголовное дело возбуждать не стали.

При этом на ситуацию обратил внимание руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, поручивший главе СКР по Ленобласти провести новую проверку и доложить ему о причинах, по которым было отказано в возбуждении дела.


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