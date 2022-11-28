Прокуратура поможет петербурженке через суд добиться возмещения трат на лекарства

Петербурженка, проживающая в Петродворцовом районе, была вынуждена на собственные средства приобрести необходимые ей лекарства. Прокуратура разобралась с ситуацией, после чего обратилась с иском в суд, информирует пресс-служба ведомства.

Начиная с августа текущего года горожанка состоит на учёте у врача, ей выписывают рецепты на нужные медикаменты. Когда женщина обратилась в аптеку при медицинском учреждении, там заявили, что требуемых лекарств нет в наличии. После этого рецепты поставили на отсроченное обслуживание. Ситуация вынудила петербурженку приобрести лекарства на свои деньги в другой аптеке.

Прокуратура Петродворцового района провела проверку, после чего обратилась с исковым заявлением в суд, требуя взыскать с комитета здравоохранения Северной столицы расходов, понесённых на приобретение медикаментов. Заявление находится на рассмотрении.