Петербуржцев могут обязать соблюдать новые правила парковки во дворах

В Северной столице начались общественные обсуждения по проекту изменений в правила благоустройства территории города, информирует "Деловой Петербург".

Среди прочего, водителям могут запретить оставлять свои машины во дворах, мешая проезду специальной техники, вывозу бытовых отходов, а также уборке снежных осадков. Для этих целей могут начать использовать новую разметку, которая будет сигнализировать о зоне, в которой оставлять автомобили будет воспрещено.

Кроме того, поступило предложение учредить графики зимней уборки дворов, которые разместятся на специальных стендах. Согласно им, на время очистки внутриквартальных территорий автомобили следует убирать. Тем же, кто это не сделает, может грозить административный штраф.