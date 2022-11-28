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Новости 10:55

Добровольческий "десант" из "ВОЕНМЕХа" поедет в Мариуполь с гуманитарной миссией

фото ЗакС политика Добровольческий "десант" из "ВОЕНМЕХа" поедет в Мариуполь с гуманитарной миссией

Примкнувшие к рядам "Волонтёрской роты боевого братства" учащиеся Балтийского государственного университета "ВОЕНМЕХ" направятся в Мариуполь, сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В Смольном уточнили, что студенты поедут в город-побратим Петербурга "в составе добровольческого десанта для участия в гуманитарной миссии на освобождённых территориях".

Во главе студенческой делегации стоит выпускник "ВОЕНМЕХа" Никита Литвяк. Вместе с ним в Мариуполь направятся ещё шесть учащихся с 1 по 4 курс. Они будут заниматься оказанием адресной помощи жителям города и прилегающих к нему деревень, передавать людям продукты, вещи, помогать местным медцентрам и "проводить общественные акции".


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