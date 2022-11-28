ВЦИОМ: Каждый третий россиянин стал сильнее экономить на еде

Более трети россиян стали чаще экономить на еде начиная с марта 2022 года, сообщил 28 ноября ВЦИОМ. Полностью согласны с этим утверждением 24 % респондентов, а еще 11 % — скорее с ним согласны. Не согласны с этим оказались 37 % опрошенных и еще 14 % выразили частичное несогласие с посылом.

Среди тех 24 %, кто заявил о необходимости экономить на еде, 26 % приходится на людей в возрасте 18-24 лет и 25 % — на россиян в возрасте 25-34 лет. Среди респондентов от 45 до 59 лет в необходимости сократить расходы на еду признались 24 %.

Немногим менее трети (32 %) опрошенных оказались согласны или скорее согласны с тем, что с марта им пришлось экономить на парикмахерских, косметике и салонах красоты. В той или иной мере о своем несогласии с этим сообщили 27 % опрошенных, еще 39 % заявили о том, что этот вопрос для них неактуален.

Опрос проводился по телефону 19-20 ноября, в нем приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Как уточнили во ВЦИОМ, предельная погрешность выборки с вероятностью 95 % не превышает 2,5 %.

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