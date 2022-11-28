Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей в Петербурге выросла на треть за неделю

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей 7-14 лет в Петербурге составил 32,4% за прошедшую неделю, рассказал 28 ноября "Коммерсантъ". Всего в городе было зафиксировано 9 429 случаев сезонных инфекций.

Одновременно рост заболеваемости сезонными инфекциями наблюдается и в других регионах России, при этом превышение эпидпорогов наблюдается в первую очередь среди детей 7-14 лет. В целом количество госпитализируемых по этим поводам детей сейчас в 2-2,5 раза превышает показатели доковидных 2016-2019 годов, пишет издание.

Как отмечают эксперты, подъем заболеваемости связан с последствиями пандемии коронавируса. Речь идет о снижении иммунитета из-за ковида и о последствиях изоляции. "Еще нет окончательных данных, но работы, которые были проведены, показали, что коронавирусная инфекция снижает иммунный ответ, <...> человек встречается с сезонными инфекциями как в первый раз", — приводит издание слова главврача клиники "Лидер-медицина" Евгения Тимакова.

В свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова Иван Коновалов указал на то, что в период самоизоляции большинство детей перестали сталкиваться с патогенами во время их сезонных подъемов. "Мы это объясняем таким термином, как принцип иммунного долга. А восстановление коллективов, в том числе дошкольных и школьных учреждений, за собой повлекло рост случаев ОРВИ различной этиологии, то есть не только гриппозной, ковидной, но и других патогенов", — объяснил он. По словам специалиста, в дальнейшем произойдет "проэпидемичивание" и в следующем сезоне можно будет ждать более гладкого течения эпидпроцесса.

В качестве еще одной причины роста заболеваемости ОРВИ и гриппом специалисты указывают на повышение тревожности. "У людей возрос уровень тревоги и стресса, что также влияет косвенно на восприимчивость к вирусным инфекциям", — указала врач-терапевт Юлия Фокина.