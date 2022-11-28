"Коммерсант": Мобилизованные столкнулись с проблемами при оформлении кредитных каникул

Пользователи ряда российских банков рассказали об отказах и других проблемах, связанных с предоставлением кредитных каникул для мобилизованных граждан, делится "Коммерсант". Жалобы поступали на протяжении всего ноября.

В подобные ситуации попадали клиенты Сбербанка, ВТБ, Тинькофф-банка, Альфа-банка и других.

По словам одного из пострадавших, он пытался добиться каникул по кредиту для мобилизованного отца, однако банк "игнорировал запросы в чате, а на горячей линии бросали трубку". Ещё один потерпевший рассказал, что после того, как подавал все необходимые документы, ему всё равно поступал отказ.

"Ъ" пишет, что ВТБ получил несколько тысяч подобных жалоб, большая часть которых касается кредитов наличными. "Уралсиб" зарегистрировал 800 обращений, Совкомбанк одобрил порядка 7 тысяч заявлений.

ВТБ объяснили "техническими причинами" задержки с предоставлением кредитных каникул для мобилизованных, отметив, что одобряют отсрочку для всех обратившихся. О подобных проблемах заявили также в ХКФ-Банке, МТС-Банке. В свою очередь в Сбербанке отметили, что "единичные отказы" были в октябре, однако на данный момент никаких проблем с этим нет.

Наконец, Альфа-банк, Совкомбанк и Газпромбанк заверяют, что своевременно предоставляют всем мобилизованным отсрочки.