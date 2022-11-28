В Госдуму внесен законопроект, усложняющий изъятие незаконно нажитого имущества

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий изъятие в доход государства исключительно того имущества, незаконность приобретения которого была установлена судом по вступившему в законную силу приговору о коррупции. Текст проекта появился 28 ноября в электронной базе Госдумы.

Изменения касаются статьи 235 Гражданского кодекса РФ. Законотворцы предлагают разрешить обращение в доход государства собственности, приобретенной на доходы, "незаконность получения которых установлена вступившим в законную силу обвинительным приговором по уголовному делу коррупционной направленности". В действующей редакции подпункт 8 пункта 2 ст. 235 ГК РФ предполагает возможность изъятия имущества, владелец которого не предоставил сведений о законности его приобретения.

Согласно позиции авторов проекта, изложенной в пояснительной записке к нему, сейчас "презумпция незаконности доходов вступает в противоречие с презумпцией невиновности". Законотворцы обращают внимание на то, что действующее законодательство позволяет изымать "имущество у собственника или иного лица, чья вина в совершении коррупционного деяния не установлена и не доказана в судебном порядке".

Изменения в Гражданский кодекс преследуют цель "развития конституционно-правового принципа неприкосновенности частной собственности", отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Сами поправки призваны "защитить лицо, виновность которого в совершении коррупционного деяния не доказана в судебном порядке, от необоснованного изъятия его имущества".

Подписи под проектом поставили депутаты Госдумы Владислав Даванков и Александр Демин ("Новые люди"), Сергей Казанков (КПРФ), Станислав Наумов (ЛДПР), Раиса Кармазина и Сайгидпаша Умаханов ("Единая Россия").