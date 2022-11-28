В Смольном поручили дорожникам не допускать избыточного использования соли при уборке улиц

По состоянию на начало рабочей недели, за всё время с начала снежного периода петербургские дорожные предприятия убрали с улиц 961 кубометр снега, информирует пресс-служба комитета по благоустройству.

Дороги ежедневно обрабатываются технической солью и пескосоляной смесью. При этом глава комблага Василий Пониделко распорядился "строго соблюдать нормы и не допускать избыточного использования противогололёдных материалов", подчеркнули в Смольном.

В течение прошлой недели с городских улиц убрали 722 кубометра мусора и 849 тонн смёта.

В понедельник, 28 ноября, дороги расчищают 750 единиц техники и 890 дворников.