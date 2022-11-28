Рекламный рынок в России сократился на 6% за девять месяцев 2022 года

По итогам января-сентября 2022 года рекламный рынок в стране уменьшился на 6% относительно аналогичного периода годом ранее, сообщили 28 ноября "Ведомости" со ссылкой на Ассоциацию коммуникационных агентств России (АКАР). Всего за девять месяцев общий объем затрат на рекламу составил 380-385 миллиардов рублей.

Абсолютные показатели в АКАР приводить не стали, ограничившись лишь описанием наблюдаемых тенденций. Как отметили в ассоциации, динамика падения в III квартале замедлилась относительно II квартала. Если в апреле-июне рынок рекламы просел на 16%, то в июле-сентябре снижение составило 7%.

По данным АКАР, в III квартале на рынке интернет-рекламы "реализовались наименее пессимистичные сценарии" из-за сохранения бюджетов рекламодателей. Сегмент наружной рекламы "демонстрировал рост", телерекламный рынок демонстрировал "устойчивость к вызовам". Что касается радиорекламы, то здесь положительную динамику показали некоторые сегменты рынка. Прессе не удалось компенсировать потери, связанные с уходом зарубежных брендом из России, отметили эксперты.

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