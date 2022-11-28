ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:59

В границах "Комаровского берега" появятся пешеходные переходы через Приморское шоссе

фото ЗакС политика В границах "Комаровского берега" появятся пешеходные переходы через Приморское шоссе

Приморское шоссе оборудуют пешеходными переходами для безопасности посетителей заказника "Комаровский берег", сообщила 28 ноября пресс-служба губернатора. Соответствующее поручение комитету по транспорту дал Александр Беглов в ходе рабочего совещания с членами правительства Петербурга.

Как отметили в Смольном, сейчас на протяжении более чем двухкилометрового участка Приморского шоссе в пределах "Комаровского заказника" пешеходные переходы отсутствуют. В том числе это касается и зон вблизи расположенных поблизости остановок общественного транспорта.

Также в губернаторской пресс-службе отметили возросшую с 2014 года популярность "Комаровского берега" у петербуржцев, когда там был открыт экомаршрут длиной почти три километра. "Теперь планируется создать новый участок экотропы, по которому посетители смогут пройти от Приморского шоссе к участку будущего экоцентра и далее к парку с прудами, не выходя на Морскую улицу", — поделились планами в Смольном.

Фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама