Кабмин продлил разрешение участникам фондового рынка не раскрывать корпоративную информацию

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее до 1 июля 2023 года разрешение эмитентам ценных бумаг не раскрывать в полном или частичном объеме корпоративную информацию, рассказала 28 ноября пресс-служба правительства. Причиной такого шага назвали действие санкций против России.

"Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Изначально право полностью или частично не публиковать "чувствительную информацию" появилось у организаций-эмитентов в феврале 2022 года на фоне начавшейся спецоперации на Украине. Изначально мера распространялась на срок до 31 декабря, теперь же ее продлили еще на полгода.