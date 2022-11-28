Прокурор попросил отложить суд над режиссером Королевым из-за замечания защиты об ошибке в деле

В Выборгском районном суде Петербурга 28 ноября состоялось первое заседание по делу в отношении петербургского режиссера документальных фильмов Всеволода Королева, которого судят по статье о распространении "фейков" о российской армии (ст. 207.3 УК). В начале заседания адвокат Мария Зырянова обратила внимание суда на возможные нарушения при предъявлении обвинения ее доверителю, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Прокурор попросил отложить заседание, чтобы разобраться в представленных сведениях.

Зырянова заявила в суде, что следователем могли быть допущены существенные нарушения, поскольку Королеву предъявили обвинение по редакции статьи о "фейках" про армию, которая на момент совершения предполагаемого преступления не вступила в силу. Она полагает, что дело должно быть возвращено для исправления ошибок.

- Полагаю, что мой доверитель не имеет возможности понимать, в чем конкретно он обвиняется ,в связи с чем, как следствие, он лишен возможности защищаться, - добавила адвокат.

Прокурор сперва попросил сделать перерыв, чтобы подготовиться, однако судья предположила, что представитель ведомства за короткое время может с этим не справиться.

- Готов ли высказаться прокурор? - спросила судья.

- Ваша честь, я бы просил объявить небольшой перерыв для подробного ознакомления стороны обвинения с заявленным ходатайством и подготовке аргументированного ответа, - ответил прокурор.

- Вы уверены, что вам хватит "небольшого" перерыва? Дальше у меня следующие дела уже…

- Если есть возможность, попросил бы отложить судебное заседание.

Заседание назначили на 15 декабря. На нем планируется допросить свидетеля обвинения.

Напомним, Королева судят за две публикации во "ВКонтакте". В них якобы упоминались недостоверные сведения о специальной военной операции на Украине. Документалисту грозит до 10 лет лишения свободы.

Константин Леньков