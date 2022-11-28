Гендиректор Пулково порассуждал о необходимости строительства второго терминала аэропорта

К возведению второго терминала Пулково следует приступать в случае необходимости, считает генеральный директор аэропорта Ростислав Чернышев, пишет 78.ru.

По мнению управленца, в дальнейшей перспективе своего развития воздушная гавань Северной столицы вполне смогла бы принимать по 60 млн путешественников.

"Цифра в 60 млн пассажиров может быть реализована через 50-100 лет, я говорю лишь о территории, которая примыкает к новому терминалу. С учётом развития этой площади, считаю, что в перспективе аэропорт сможет обслужить 60 млн пассажиров", — высказался Чернышев.

Также генеральный директор полагает, что в этом году пассажиропоток превысит показатели прошлого года, однако не сможет "дотянуться" до цифр 2019-го.

К возведению нового терминала следует приступать исходя из потребностей и пропускной способности аэродрома.

"Наш новый терминал с северной и южной галереями справляется с потоком, и при его росте строительство продлится. План сейчас прорабатывается, это наша ежедневная работа, работа по развитию терминала не останавливается. На самом деле, цифра на выход в 20 млн пассажиров — реальная, но никто не мешает начать строить инфраструктуру частично", — резюмировал Чернышев.

В заключение он добавил, что строительство продолжения южной галереи Пулково-1 может стартовать в течение ближайших нескольких лет, работа в этом направлении идёт постоянно.