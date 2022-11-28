Доля Петербурга в общем объеме инвестиций в недвижимость может снизиться на треть по итогам года

Доля вложенных инвестиций в недвижимость Петербурга по итогам года снизится почти на треть, сообщил 28 ноября "Деловой Петербург" со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании NF Group (ex-Knight Frank Russia). Всего в российскую недвижимость может быть вложено в 2022 году от 290 миллиардов до 310 миллиардов рублей.

По оценкам NF Group, в 2021 году инвестиции в недвижимость Петербурга увеличились благодаря активности девелоперов, росту цен на городском рынке жилья и одновременному уменьшению доступности площадок для строительства в Москве. В результате доля Северной столицы составила тогда 29 % от общероссийского рынка.

Теперь же Петербург может завершить 2022 год с долей в 20 % от российского рынка недвижимости. Подобный сценарий предполагает рост доли Москвы с 67 % до 75 % за год. Доля прочих российских городов вырастет с 4 % до 5 %.

Как отмечают аналитики, в целом активность девелоперов в 2022 году оставалась высокой и превышала показатели 2009-2020 годов. Меры Банка России позволили местным участникам рынка выкупить недвижимость после ухода международных компаний, а спад в экономике не спровоцировала критические изменения на рынке.

Ожидается, что доля иностранных инвесторов по итогам года составит 3 %. В последующие годы прогнозируется ее дальнейшее снижение.

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