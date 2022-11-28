Правительство разработало законопроект об электронных копиях документов из-за санкций

Правительство внесло 28 ноября на рассмотрение Государственной думы законопроект о рассылке электронных копий бумажных документов, отправленных получателям по почте госорганами и организациями. Текст проекта выложен в электронной базе Госдумы.

Согласно пояснительной записке к проекту, необходимость инициативы обусловлена действием санкций против России. "Данные изменения необходимы для снижения эффекта от санкций поставщиков материалов для печатающих устройств федеральной организации почтовой связи и прекращением их поставки", — утверждает правительство.

Сам проект предполагает использование единого портала государственных и муниципальных услуг для рассылки адресатам "дополнительных электронных копий простых или регистрируемых писем (электронных образов документов) в целях информирования граждан и организаций о направлении им соответствующих уведомлений государственными органами или организациями".

Также правительство намерено создать информационную систему национального удостоверяющего центра для обеспечения российских сайтов специальными сертификатами безопасности, что связано с досрочным отзывом таких сертификатов иностранными организациями.