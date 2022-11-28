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Новости 16:24

Беглов обязал строителя нового ЖК в Невском районе возвести школу и детсад

фото ЗакС политика Беглов обязал строителя нового ЖК в Невском районе возвести школу и детсад

Во время рабочей встречи петербургского градоначальника Александра Беглова в Смольном был одобрен проект, предполагающий возведение нового жилого комплекса в Невском районе, передаёт пресс-служба Смольного. ЖК должны построить на улице Тельмана, 37, лит. А.

Застройщика при этом обязали параллельно с жилыми домами возвести детсад на 80 мест и начальную школу с бассейном на 225 мест на улице Крыленко. Учреждение образования должно дополнить уже существующую по данному адресу школу № 14 и учредить единый образовательный комплекс.

"По решению Градостроительной комиссии жилые комплексы в Петербурге могут строиться только вместе с объектами социальной инфраструктуры", – напомнил по случаю Беглов.

Застройщик также должен будет привести в порядок переулок Челиева и за свой счёт сделать ремонт в школе № 579 и школе олимпийского резерва по легкой атлетике.


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