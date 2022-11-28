Смольный решил прописать в Социальном кодексе пособия для беременных

Комитет по социальной политике Петербурга подготовил проект закона об изменениях в Социальный кодекс города. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте правительства.

Согласно поправкам, в Социальном кодексе прописывается право нуждающихся в соцподдержке беременных женщин на ежемесячные выплаты. Это относится к тем, кто встал на учет до 12 недели беременности, а само положение продолжается не менее 6 недель.

Если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума, то женщине в связи с рождением и воспитанием ребенка будут выплачивать 50% от прожиточного минимума. Если с этими деньгами средний доход все еще не будет доходить до минимума, то выплачивать будут 75%. Если не хватит и этого, то женщине положено 100%. Аналогичные нормы установлены на выплаты по рождению ребенка тем, у кого уже есть несовершеннолетние дети.

Также в документе указано, что дополнительная мера поддержки положена одному из родителей, усыновителю или опекуну ребенка до 17 лет, который проживает в Петербурге или не имеет определенного места жительства. Помимо этого, проект закона устанавливает, что выплаты при рождении третьего ребенка распространяются на период до конца декабря 2025 года.

Напомним, в Петербурге прожиточный минимум на душу населения в 2022 году составляет 14 476 рублей. Для трудоспособного населения показатель выше — 15 779 рублей.

София Саттарова