Михаил Лебединский переизбран главой Леноблизбиркома

Михаил Лебединский был переизбран 28 ноября на пост председателя избирательной комиссии Ленинградской области, следует из сообщения администрации региона. Тайное голосование состоялось на первом заседании нового, седьмого состава Леноблизбиркома.

В заседании поучаствовал глава Ленобласти Александр Дрозденко, поздравивший собравшихся с избранием председателя. При этом он выразил мнение, что избирком "всегда работал эффективно на благо жителей", а каждый его член "может с уверенностью сказать, что гордится своей работой".

Свои поздравления Леноблизбиркому принесла и глава ЦИК Элла Памфилова, которая поблагодарила комиссию и лично губернатора за "профессиональную работу", а заодно заявила, что "многим регионам можно поучиться у Ленинградской области", пересказала ее слова пресс-служба областной администрации.

Лебединский впервые возглавил Леноблизбирком в 2017 году. Переизбрание состоялось после того, как спустя пять лет был избран новый состав комиссии. В него вошли 14 человек, из которых одну половину назначил губернатор, а вторую — Заксобрание Ленобласти.

Фото: lenobl.ru