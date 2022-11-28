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Новости 18:23

Бельский, Чебыкин и Гладунов встретились с бойцами СВО и передали им необходимое оборудование

фото ЗакС политика Бельский, Чебыкин и Гладунов встретились с бойцами СВО и передали им необходимое оборудование

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский и его коллеги по парламенту, депутаты от "Единой России" Константин Чебыкин и Юрий Гладунов встретились с горожанами, участвующими в специальной военной операции (СВО), передаёт пресс-служба ЗакСа. Бойцам передали запрашиваемое ими оборудование.

Парламентарии отметили собственную помощь в снабжении нужд СВО, поделившись деталями встречи с мобилизованными в центре их подготовки. По словам депутатов, они продолжают поддерживать с ними контакт и выяснять их потребности.

Во время встречи петербургские народные избранники в очередной раз передали мобилизованным предметы, в которых они нуждались, — приборы ночного видения и предметы первой необходимости.

"Это ленинградцы, и для всех депутатов честь помогать им. Сейчас в Петербурге готовится очередной груз, который пойдёт в зону СВО. Город своих не бросает", - высказался по случаю Чебыкин.

В скором времени в военные части, в которых проходят службу жители Северной столицы, направят пять "большегрузных машин со стройматериалами, печками, предметами первой необходимости". Также им передадут автомобили УАЗ, в том числе "Буханки".


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