В Ленобласти зафиксировали четыре случая заражения свиным гриппом

Медучреждения Ленинградской области выявили четыре случая заражения граждан свиным гриппом, передаёт 47news со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению администрации региона.

В период с 11 ноября в Ленобласти зафиксировали всего 12 случаев общего гриппа, которые стали первыми в сезоне. Половина пришлась на минувшую неделю.

В региональном комздраве уточнили, что не все заражённые были привитыми. Все граждане, инфицированные вирусом свиного гриппа, помещены под наблюдение. В основном это дети, но в их числе есть и беременная женщина.

Напомним, о старте нового эпидемического сезона в Роспотребнадзоре РФ сообщили в середине ноября.