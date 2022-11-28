Смольный подготовил изменения в ЗНОП

Комитет по контролю за имуществом Петербурга подготовил законопроект об изменении закона о зеленых насаждениях общего пользования. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города.

В документе предлагается включить в перечень более 600 скверов и бульваров. Также вносятся изменения в размеры зеленых зон. В частности, сад у дома 25 на Рижском проспекте уменьшается с 0,2 га до 0,1942 га. Сокращается площадь парка Малиновка на 392 кв. м, сквера у Верхнего Суздальского озера между Эриванской улицей и Береговой улицей на 0,57 га, сада Нева у шоссе Революции на 0,59 га и ряда других ЗНОП.

Увеличить планируют охранную зону парка Сосновка на 2,1 га, а сквера Академика Лихачева — на 0,5 га. Также вырасти должны размеры сквера на площади Балтийских Юнг, сквера Конашевича, сада Ивана Фомина, Березового сада и других зон.

При этом исключаются из перечня зеленых зон Канонерский парк на Канонерском острове и еще 19 скверов. Среди последних зона у дома 31 на проспекте Энергетиков в 1,36 га, сквер у пересечения М. Митрофаньевской улицы и Митрофаньевского шоссе в 1,43 га и другие зеленые зоны.

София Саттарова