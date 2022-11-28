"Фармасинтез-Норд" получил право на выкуп участка в Приморском районе Петербурга

Фармацевтическая компания "Фармасинтез-Норд" получит право выкупа земельного участка в особой экономической зоне "Новоорловская" на территории Приморского района Петербурга, рассказали в пресс-службе губернатора 28 ноября.

Решение о предоставлении права выкупа компании было принято в ходе рабочего совещания Александра Беглова с членами правительства Петербурга. Как отмечается, завод компании, производящий противоопухолевые препараты, работает на площадке ОЭЗ с 2017 года. Теперь же "Фармасинтез-Норд" строит вторую очередь предприятия на участке около 4,6 гектара, запуск намечен на I квартал следующего года.

"В планах компании — строительство третьей очереди научно-производственного комплекса. Соответствующее соглашение с городом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме", — уточнил Беглов.

Также на совещании была одобрена приватизация участка в Красногвардейском районе. Сейчас арендатор использует территорию под склады и производство. Предполагается, что выкуп земли позволит ему увеличить мощности предприятия.

Фото: gov.spb.ru