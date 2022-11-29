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Новости 10:59

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность литовского центра Riddle*

фото ЗакС политика Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность литовского центра Riddle*

Генеральная прокуратура объявила 29 ноября о признании нежелательной на территории России деятельности литовской неправительственной организации Riddle*.

"Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", — гласит сообщение пресс-службы Генпрокуратуры. К такому выводу ведомство пришло "по результатам изучения поступивших материалов".

Информация о решении надзорного ведомства направлена в Минюст для включения Riddle* в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых запрещена в России.

Аналитический центр Riddle* занимается публикацией аналитических материалов о политической ситуации в России на русском языке. В числе экспертов центра на его сайте упомянуты Андрей Перцев, Сергей Белановский, Григорий Голосов, Владислав Иноземцев и другие.

*Генпрокуратура признала аналитический центр Riddle нежелательной организацией на территории РФ


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